Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о том, в каком формате будут учиться школьники после новогодних праздников.

На совещании с руководителями медучреждений региона представители Управления Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 13,5 процента. Превышение зафиксировано только среди взрослых.

Поэтому никаких основания для перехода на дистанционку нет.

У родителей сохраняется право оставить ребенка дома для того, чтобы он получал знания онлайн. Для этого достаточно подать заявление в адрес руководства учебного заведения.