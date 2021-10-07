Официальный аккаунт министерства образования Саратовской области будут вести школьники.

Лучшие видео учащихся региона будут публиковаться в официальном TikTok-профиле ведомства.

На электронную почту минорбазования уже послупило более 200 писем с видео учащихся 75 образовательных учреждений. Лучшие из них будут опубликованы.

Школьники из Саратова и Энгельсского, Балаковского, Балтайского, Вольского, Ивантеевского, Новобурасского, Пугачевского, Краснокутского, Красноармейского, Петровского, Татищевского районов уже попали в творческую команду.

Некоторые из лучших видеороликов можно найти по ссылке.