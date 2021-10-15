В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС успешно реализуется проект для школьников «Стань студентом уже сейчас», в рамках которого учащимся старших классов предлагается прослушать лекции и принять участие в семинарских занятиях на интересующих их направлениях подготовки и специальностях у ведущих преподавателей Института.

Данный проект позволяет учащимся школ определиться с направлениями подготовки или специальностями, на которые они хотят поступить, узнать о дисциплинах, которые изучаются на той или иной специальности, и поближе познакомиться с будущей профессией.

—Проект «Стань студентом уже сейчас» не имеет аналогов в нашем регионе. Существует понятие открытых лекций, когда все желающие могут прийти и прослушать определённых лекторов, однако формат проекта – «любой день, любое занятие, любая специальность» – является в своём роде уникальным. Мы открыты для желающих и уверены в компетентности и профессионализме каждого преподавателя, а также в высоком уровне культуры наших студентов. Я желаю каждому школьнику присмотреться к этому проекту и обязательно принять в нём участие, ведь делать выбор в пользу того или иного профессионального будущего лучше уже сейчас, – отметила начальник отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС Марина Прохорова.

Записаться на участие в проекте и поучаствовать в лекциях и семинарских занятиях вместе со студентами Президентской академии можно в любой удобный день. Для этого необходимо заполнить электронную форму на официальном сайте Поволжского института управления РАНХиГС (https://piu.ranepa.ru/), указав дату желаемого посещения и интересующие направление подготовки или специальность.

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