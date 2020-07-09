Благодаря двум школьникам из Вольска женщина нашла пропавший кошелек с большой суммой денег, об этом сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области.

Алексей Козлов и Иван Несемов — товарищи по школьному отряду правоохранительной направленности «Юный друг полиции». Несколько дней назад по дороге на пляж ребята нашли кошелек с суммой в 73 тысячи рублей.

Даже не задумываясь, они начали разыскивать владельца кошелька. К счастью, внутри кошелька оказался паспорт, по нему они отыскали нужный дом.

В это же время Светлана Тюрина обнаружила пропажу и обыскала свой дом в надежде найти кошелек. И тут в дверь постучались школьники с найденной пропажей.

Счастью Светланы не было предела, она долго благодарила ребят и пригласила их к себе на праздничный ужин.