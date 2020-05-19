Учебный год у учеников пятых — восьмых и 10 классов закончится в этом году 22 мая. Об этом сообщает городской комитет по образованию.

По итогам дистанционного обучения, ученикам будут выставлены оценки, но не ниже тех которые были у детей до онлайн-обучения. Из-за эпидемии вируса, комитет рекомендует не проводить переводные экзамены для пятых-восьмых и 10 классов.

Для учеников девятых и 11 классов, учебный год закончится 29 мая. В этом году заканчивая не полное среднее образование итоговую аттестацию сдавать не нужно. Одиннадцатиклассникам перенесли ЕГЭ на более поздний срок, даты еще не известны.