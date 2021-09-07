Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности, созданный на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, приглашает школьников и студентов Саратовской области принять участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности. Серия мероприятий пройдет в онлайн-формате.

С 4 по 16 октября 2021 года пройдёт Федеральный кубок по коммуникативным боям (регистрация до 24 сентября); 1-13 ноября будет организован Кубок Российского движения школьников по финансовой грамотности (Кубок РДШ по финансовым боям); 29 ноября-5 декабря состоится финал II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.

Более того, 22 сентября начнётся обучение в онлайн-школе игроков, тренеров, игротехников и экспертов ВЧФГ. К обучению приглашаются педагоги общего, профессионального, дополнительного и высшего образования, организаторы и методисты образовательных проектов. Обучение будет проходить в заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий. Заявку на обучение необходимо подать до 15 сентября в электронном виде через заполнение анкеты.

Учебно-методические материалы Чемпионата размещены на профильном портале для системы дополнительного образования.

Заявки на участие в Чемпионате принимаются от школьных и студенческих команд из 6 человек (4 основных и 2 запасных игрока) в электронном виде через регистрацию на портале.

Все участники Чемпионата получат электронные сертификаты, выпускники Школы ВЧФГ получат электронные сертификаты и удостоверения повышения квалификации государственного образца.