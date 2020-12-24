Инспекторы Россельхознадзора выявили факты поставки просрочки в саратовские школы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

23 декабря выяснилось, что ИП Студентов М.М. из села Усатово направил тушки цыплят-бройлеров в местную школу, которые приняли. Продукция просрочилась еще 21 декабря.

Уполномоченные лица обоих организаций получили предупреждения.

Также была предотвращена поставка просроченного сливочного масла “Крестьянское” в детский сад села Луганское от ИП Кириллова И.Г.

В обоих случаях возбуждены административные дела.