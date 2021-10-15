Школьников Саратовской области могут снова отправить учиться на дому. Об этом сообщил представитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин.

— Мы не хотим, чтобы школьники уходили на дистант, мы – за очный режим обучения. Однако, с другой стороны, эпидемиологическая обстановка в регионе напряженная, как по ситуации коронавирусом, так и по ОРВИ, — заявил он.

Также он отметил, что прошедшие две недели дистанционного обучения существенно улучшили эпидемиологическую ситуацию в регионе, и на данный момент нужды в удаленке нет. Однако в случае роста заболеваемости, школьников необходимо отправить учиться дома.