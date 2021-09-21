Режим обучения поменялся во всех общеобразовательных школах Балаковского района.

С 22 сентября балаковские ученики будут заниматься онлайн из дома. Информацию об этом распространил местный комитет образования.

Причиной введения дистанционки стал резкий скачок заболеваемости ковидом среди школьников. Причём, более чем в 2 раза за одну неделю.

Больше всего заболевших среди детей от 7 до 14 лет, — уточняет администрация БМР.

В управлении по организации оказания медицинской помощи населению ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в школах обозначили как серьёзнейшую.

Пока школяры проучатся дистанционно 2 недели, до 5 октября.