Непригодное в пищу блюдо появилось 25 октября в столовой школы номер 3 Вольска Саратовской области.

— Сегодня в школе 3 города Вольска давали детям суп с жуками. Весь верхний слой супа был в них! Повар и раздатчик не могли этого не заметить! И тем не менее, спокойно продолжали кормить детей! Что за отношение к деткам?! Что за компания взяла тендер по кормлению?! Это ужас, если честно! — сообщили очевидцы неаппетитного обеда в соцсетях.

Кроме того, имеющие отношение к данной школе, утверждают, что еда в столовой всегда стабильно холодная и невкусная, дети почти не едят здешние яства.

— То ледяные макароны, то хвост от селедки положили ребёнку, а то молоко выдали детям просроченное, а ведь многие его выпили уже в школе! Благо обошлось без последствий, — уточняют вольчане.

Горожане предлагают провести проверку деятельности местных школьных кормильцев, пока те не потравили детей.

Фото: соцсети