Сегодня, 8 июля, в Саратове торжественно поблагодарили Екатерину Еськову из Ханты-Мансийского автономного округа за спасение пятилетнего мальчика в Затоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

12-летняя школьница из города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа ехала с родителями на машине в Анапу. Но именно в Саратове их машина сломалась, и дабы не терять время, семья решила позагорать на берегу Волги. Когда семья Еськовых собиралась уходить, женщина из воды закричала, что пятилетний мальчик, отплывший на четыре метра от берега, не может выплыть из воды.

Екатерина героически бросилась в воду и вытащила на берег испуганного мальчика, к которому тут же подбежала мать.

Сегодня девочку торжественно поблагодарили за неравнодушие и оперативные действия начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области Алексей Татаркин. Родителей девочки он поблагодарил за отличное воспитание дочери, вручив школьнице цветы, благодарственное письмо и небольшой подарок.