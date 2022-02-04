Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса научно-популярного видео среди школьников «Знаешь? Научи!» состоялась в 2 февраля в Москве, на площадке Точки кипения – Коммуна НИТУ «МИСиС» в онлайн-формате.

На церемонию награждения были приглашены школьники-авторы лучших видеороликов, их наставники и представители школ.

«Конкурс «Знаешь? Научи!» показал, что современная молодежь активно интересуется наукой. Проект привлек десятки тысяч школьников из всех регионов России, став ярким событием объявленного Президентом страны научного десятилетия. Для дальнейшего профессионального роста ребят, в том числе в научной среде, Правительство сегодня создает уникальные условия. Главными направлениями нашей работы на ближайшие годы станут – строительство кампусов мирового уровня для привлечения молодых талантливых исследователей, развитие сети научно-образовательных центров, реализация вузовской программы «Приоритет 2030», комплексные меры поддержки молодых ученых и финансирование запуска новых лабораторий. С этого года также стартовали новые федеральные проекты «Передовые инженерные школы» и «Платформа университетского технологического предпринимательства», которые призваны качественно изменить подходы к образованию ребят, дать им возможность самостоятельного роста в виде поддержки студенческих стартапов», – прокомментировал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Конкурс проводился АНО «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой «Учи.ру». Партнеры конкурса: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Российское общество «Знание», всероссийский конкурс «Большая перемена».

По итогам конкурса было определено 19 победителей в 3 возрастных категориях: «Младшая школа», «Средняя школа», «Старшая школа», 5 номинациях, охватывающих научные области, и 3 специальных номинациях от партнеров. Школьница из Саратовской области Елизавета Слесарева одержала победу в категории «Старшая школа».