Около двух часов назад на пересечении улиц Лунная и Лесная Республика в Саратове машина сбила 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Приблизительно в 13:00 на перекрестке водитель автомобиля Datsun наехал на 12-летнюю школьницу. Девочку доставили в травмпункт, откуда ее, после осмотра медиков отправили домой.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году в ДТП погибло 12 детей. В этой связи с завтрашнего дня в Саратовской области начинается профилактическое мероприятие «Сохрани жизнь маленькому пассажиру».