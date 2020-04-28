Молодой растлитель предстанет перед судом за секс с несовершеннолетней в Пугачеве Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, в мае прошлого года 20-летний парень вступил в половую связь со своей 12-летней знакомой. Чуть позже чуть позже мать девочки не без повода заподозрила, что ее дочка спит с ее 28-летним сожителем. Тот, желая отвести подозрения сообщил, что до близости с ним, девочка уже имела сексуальный контакт. Тогда, не по годам развитой, школьнице пришлось обо всем рассказать.

Сейчас 20-летнего парня ждет суд. Отчим тоже не избежит наказания.