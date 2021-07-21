В Саратове 17 июля умерла 17-летняя девушка.

Как сообщают в соцсетях, она родом из Базарного Карабулака, забеременела в 16 лет. Ее отвезли в один из роддомов областного центра. Срок составлял восемь месяцев, ей сделали кесарево сечение, и в итоге гражданка скончалась.

— Причиной трагедии стали не только преждевременные роды, но и серьезные проблемы с печенью, — отмечает автор публикации.

Советник министра здравоохранения Александр Колоколов прокомментировал случившееся. Он сообщил корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова», что девушка поступила в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. У нее было зарегистрировано острое токсическое поражение одного из органов, отвечающих за жизнедеятельность человека.

— Вся необходимая помощь оказывалась в полном объеме, проходили консультации с федеральными специалистами. На сегодняшний день проводится разбор случая, не исключен вариант токсического поражения — отравления неизвестным веществом. Задействованы практикующие врачи саратовских клиник и профильных кафедр саратовского медицинского университета, — отметил он.