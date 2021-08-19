Торжественные линейки в школах могут проводиться в очном режиме. Но каждая школа будет самостоятельно определять формат ее проведения. Об этом заявила заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева на брифинге в министерстве здравоохранения 19 августа.

Все массовые мероприятия пройдут а масках, с соблюдением дистанции. Если линейка будет проводиться в помещении школы, то количество участников не будет превышать 50 человек.

По мнению замминистра, оснований для перевода линеек в дистанционный режим нет. В школах по прежнему действует СанПин, который будет определять работу в условиях пандемии.