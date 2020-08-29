В социальных сетях жители Заводского района обратили внимание на плачевное состояние пришкольной территории на улице Усиевича.

Помимо того, что двор школы №22 превратился в «помойку», так еще администрация допустила выброс ртутных ламп на улицу. Дети ради развлечения покололи все лампы, потому что они находились в открытом доступе, и разбросали по обочине дороги.

Ртутные лампы выбрасывать в обычные бытовые отходы попросту запрещено, так как они подлежат утилизации из-за существенной возможности нанесения вреда живым организмам. Но администрация школы решила не усложнять себе жизнь и вместе со всем прочим строительным мусором выбросить и отходы I класса опасности.