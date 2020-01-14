На базе Поволжского института управления РАНХиГС состоялось первое в новом году заседание Школьного проектного офиса. Участниками заседания стали учащиеся 11 классов школ городов Саратова и Энгельса.

Проект «Школьный проектный офис» организован Поволжским институтом управления РАНХиГС. Цель проекта состоит в повышении уровня проектной компетентности выпускников общеобразовательных учреждений посредством вовлечения в их обучение основ социального проектирования. Проект реализуется по модели «обучение обучающих»: преподаватели готовят студентов к занятиям со школьниками, а студенты обучают школьников. В проекте задействованы студенты, уже имеющие опыт подготовки проектов на гранты и конкурсы.

Образовательные модули проекта реализуются по принципу «практика – теория – практика», поэтому первое занятие нового года началось с игры, в ходе которой ребята формулировали проблемы и презентовали результаты командной работы. В рамках теоретического блока участники совместно с модератором пришли к определению проблемы, изучили структурные элементы проблем и принцип верификации проблем. Затем школьники закрепили свои знания на примерах реальных проектов.

Школьники отметили, что их понимание проекта как деятельности совершенно не совпадало с устоявшимся определением.

-Особенность организационной модели Школьного проектного офиса состоит в том, что со школьниками работают именно студенты нашего Института и именно они являются модераторами школьных команд. После занятий коммуникация школьников и студентов продолжается в социальных сетях, что позволяет ребятам из первых уст получить ответы на интересующие их вопросы по обучению в

Президентской академии, — отметила руководитель проекта, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Наталья Гегедюш.

18 января команда Школьного проектного офиса приглашает учащихся старших классов принять участие в Rapid-foresight сессии. Форсайт — это интеллектуальная технология совместного проектирования будущего. Такой формат коммуникации позволяет участникам создать коллективный образ будущего и договориться о совместных действиях по его достижению.

Для участия в мероприятии не требуются специальные знания или участие в ранее состоявшихся занятиях Школьного проектного офиса.

Все мероприятия проекта рассчитаны на период до конца апреля 2020 года, а финальной точкой станет защита проектов школьников в Мастерской

социального проектирования РАНХиГС, которая позволит получить дополнительные баллы для поступления в Президентскую академию.