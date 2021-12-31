Накануне, 30 декабря, председатель правительства области Роман Бусаргин и глава города Михаил Исаев выехали в школу №18, где накануне произошло возгорание. Об этом мэр сообщил в социальной сети.

—По предварительным результатам полученных заключений сделан вывод о том, что восстановить образовательное учреждение возможно лишь к началу нового учебного года.

До этого времени школьники будут учиться в лицее № 37, который расположен буквально на соседней улице. Педагогический состав перейдет туда вместе с учениками.

Сейчас на объекте продолжают работать специалисты и правоохранительные органы.

Работы по капремонту школы должны начаться уже в январе 2022 года. Такую задачу ставит перед собой муниципалитет и региональное правительство, — написал он.