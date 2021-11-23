Вчера, 23 ноября, одну из саратовских школ эвакуировали из-за шалости подростка с перцовым баллончиком.

Старшеклассник распылил его содержимое на втором этаже школы «Аврора» во время урока. Никто не пострадал, но из-за запаха учеников эвакуировали в соседний корпус и вернули после того, как здание школы проветрилось.

Ученика нашли и вызвали в школу его родителей. Его поступок обсудят на комиссии по делам несовершеннолетних.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировало ситуацию УМВД.