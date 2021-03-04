Председатель госдумы России Вячеслав Володин встретился с родительскими комитетами, представителями детских садов и школ Петровска Саратовской области.

Он рассказал, что по этим учреждениям принято такое же решение, как и по школам Саратова, Балакова и Вольска. Им будет выделено финансирование на текущее содержание из расчета две тысячи рублей на ребенка.

Володин поинтересовался, все ли школы укомплектованы учителями-предметниками. Оказалось, что с этой проблемой не столкнулись всего три школы Петровска. Необходим комплекс мероприятий, чтобы сохранять престиж профессии учителя — это и зарплаты, и жилье.

Средства на текущее содержание школ и детсадов Петровска придут не позже апреля.