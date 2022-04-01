Саратовский филиал АО «Ситиматик» завершил вывоз пластиковых крышечек из общеобразовательных и дошкольных учреждений Саратова и Энгельса. В течение нескольких месяцев школьники и малыши приносили и складывали их в специальные контейнеры в рамках экологического проекта «Водорослям крышка!». На этот раз ребятам удалось собрать 2,1 тонны пластика или более 1 млн крышечек.

Собранное сырье будет передано местному переработчику пластика, а на вырученные средства купят мальков травоядных рыб. Мальки будут выпущены в апреле этого года в Волгу, а крышки переработают во вторичную полимерную гранулу. По утверждениям специалистов искусственное зарыбление реки травоядными рыбами способствует фильтрации и очистки реки.

«В проекте «Водорослям крышка!» наша компания участвует второй год. Мы очень прониклись идеей проекта, ведь мы все живём на великой реке. Наш вклад в проект – это организация сбора и вывоза крышек от напитков с маркировкой «2» в школах и детских садиках Саратова и Энгельса. Но в этом году мы расширили свое участие и организовали точку сбора в энгельсском экопункте «Вторматик», который открыли в декабре 2021 года. Очередной выпуск мальков планируется в апреле. В первом выпуске участвовали все желающие, в том числе наши сотрудники с детьми. И в этот раз мы тоже всех обязательно пригласим», — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Второй год компания «Ситиматик», АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР», Ассоциация производителей и импортеров «ЭКОПРО» и Фонд поддержки реки Волга «ВОЛГАЖИВИ» реализуют совместный экологический проект «Водорослям крышка!». Акция направлена на оздоровление Волги и приобщение жителей к раздельному сбору отходов.

Проект «Водорослям крышка!» стартовал в 2021 году. Тогда в учреждениях образования было собрано 2,4 тонны пластиковых крышек. На вырученные средства закупили и выпустили в Волгу 14 484 малька травоядных рыб.