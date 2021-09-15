Из-за распространения коронавируса и высокой заболеваемости ОРВИ множество учебных заведений Саратовской области приняли меры по переведению учащихся дистанционный решим.

Так на территории региона на дистанционное обучение отправились 84 класса из 65 школ. Четыре школы из-за заболеваемости ОРВИ полностью переведены на дистанционное обучение, в сумме — 861 ученик.

Также коронавирус обнаружили у 53 студентов Саратовской области. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в СГУ имени Чернышевского.

В Екатериновском районе полностью закрыт детский сад «Теремок».