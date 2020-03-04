В учебных заведениях пяти районов области объявлен карантин, сообщила нашему корреспонденту пресс-секретарь регионального минобраза Татьяна Кожевникова. Это связано со скачком эпидемпорога гриппа и ОРВИ.

Так, приостановлены занятия во всех школах Базарно-Карабулакского, Красноармейского, Лысогорского, Новобурасского и Саратовского районов.

Дата возобновления учебного процесса варьируется от 4 до 10 марта.

Кроме того, полностью прекращены уроки в одной школе каждого из районов: Аткарского, Аркадакского, Ивантеевского, Питерского, Федоровского и Энгельсского.

По словам Кожевниковой, данные по карантину в других районах будут обновляться и станут известны в ближайшее время.