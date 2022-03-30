Задержан подозреваемый в краже имущества в квартире на Огородной. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

С заявлением о пропаже имущества обратился хозяин квартиры. Так, с февраля по март он уезжал в командировку, в это время в квартире жили его знакомые. Вернувшись, он не досчитался двух телевизоров и электроинструментов.

Заявитель оценил причиненный ему ущерб в 120 тысяч рублей. Знакомый пояснил, что сдал технику на ремонт и перестал выходить на связь.

По словам сотрудников полиции, задержан 27-летний местный житель. Безработный мужчина продал технику в комиссионный магазин, но обещал возместить причиненный ущерб.

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в ведомстве.