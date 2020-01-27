С завтрашнего дня до 3 февраля саратовские школы могут закрыться на карантин. Это следует из документа, подписанного главным санитарным врачом Саратова Николаем Павловым. Текст есть в распоряжении редакции инфорпортала «Новости Саратова».

Согласно предписанию, за последнюю неделю в городе зарегистрировано 7,206 тысячи новых случаев заболевания острыми вирусными инфекциями из-за чего уровень эпидемиологического порога среди детей в возрасте от семи до 14 лет превышен на 18,3 процента, а среди детей от 15 лет и старше — на 9,6 процента.

В этой связи Николай Павлов предписывает приостановить работу школ, детских садов и учреждений дополнительного образования с 28 января по 3 февраля.

Контроль за выполнением предписания возложено на главу Саратова Михаила Исаева.