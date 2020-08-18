Заместитель председателя правительства Саратовской области Ирина Седова рассказала главе региона Валерию Радаеву о готовности школ к новому учебному году. Об этом она написала на свой странице в сети Instagram.

По словам чиновницы, готовность к новому учебному году составляет уже 98,4 процента.

— В этом году было выделено 340,7 миллиона рублей из бюджета области на капитальный и текущий ремонт 167 муниципальных школ и детских садов. Еще 18,5 миллиона рублей было направлено на укрепление материально-технической базы. На учебные расходы в школах было выделено 157,9 миллиона рублей, в том числе 151,1 миллиона рублей – на приобретение учебной литературы. В колледжах, техникумах, школах-интернатах, подведомственных минобразования области, завершаются ремонтные работы и закупка оборудования на общую сумму 162,7 миллиона рублей, — сказала Ирина Седова.

В этом году школы Саратовской области примут 25,979 тысячи первоклассников, а всего за парты сядут 250 тысяч детей.