Уроки в школах Саратова и еще трех районах полностью прекращены из-за эпидемии гриппа, еще несколько школ области закрыты частично. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления образования.

Школы Саратова, Энгельсского района, Базарно-Карабулакского и Александрово-Гайского района закрыты полностью. Занятия приостановлены в двух школах, а также отдельных классах четырех школ Аткарского района. Не учатся отдельные классы одной школы Балашовского района, двух школ Балаковского района, одной школы Балтайского района, одной школы Воскресенского района, двух школ Вольского района, трех школ Екатериновского района, одной школы Ершовского района, двух школ Петровского района, одной школы Пугачевского района, одной школы Питерского района, одной школы Романовского района, трех школ Саратовского района, двух школ Татищевского района, двух школ Хвалынского района, одной школы Федоровского района.

В этих учебных заведениях сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие санитарную обработку помещений и рекреаций. Студенты колледжей и вузов Саратовской области ежедневно осматриваются на наличие симптомов гриппа и ОРВИ.

Напомним, сегодняшнего дня и до 3 февраля на карантин закрыты школы Саратова и Энгельса. Ученики этих школ, в момент вынужденных каникул, будут учиться удаленно через интернет.