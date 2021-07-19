В Саратовской области в рамках проекта «500+» школы с низким уровнем образования получат дополнительную поддержку. Об этом стало известно на совещании в областном институте развития образования.

На мероприятии присутствовали: первый замминистра образования области Елена Нерозя, проректор института по образовательной деятельности Ирина Новикова, доцент кафедры управления развитием образования института, кандидат педагогических работ Наталья Дворцова, директор гимназии № 31 Татьяна Кичаева, и.о. директора средней школы № 9 Энгельса, заместитель директора по УВР Наталья Николаева.

Напомним, в июле 2020 года Минпросвещения России запустило проект «500+» по поддержке школ с низкими образовательными результатами. Став частью федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», проект «500+» призван оказать адресную методическую помощь таким школам. В 2020 году в проекте «500+» участвовали 252 школы из 25 российских регионов, в том числе 18 школ из 17 районов Саратовской области. С 2021 года в проекте суммарно участвуют 95 школ из 32 районов области.

В помощь регионам в рамках проекта сформированы методики адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами по кадровым и содержательным вопросам. Школы сопровождают высококвалифицированные педагоги-наставники и методисты. Были активизированы внутришкольные системы профессионального развития педагогов, в школах введено преподавание проектной, исследовательской и творческой деятельности.

— В любом вопросе нужно разбираться досконально. В системе образования работают активные люди, поэтому ответственность за положительный результат в работе этого проекта лежит на каждом из нас, – отметила Елена Нерозя.

Отдельное внимание она уделила вопросу квалификации учителей. Было отмечено, что с 2019 года большинство педагогов прошли повышение квалификации, что благоприятно повлияло на оценки и успеваемость обучающихся.

Также были обозначены перспективы кураторства при поддержке школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. Елена Нерозя отметила, что важно, чтобы образовательные учреждения не замалчивали проблемы и открыто говорили о них.

Напомним, в марте 2021 года на заседании коллегии минобраза региона обозначалось, что в регионе в 27 школах низкие результаты качества образования, 44 школы с признаками необъективности по результатам ВПР.