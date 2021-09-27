Накануне политолог Михаил Шмырев высказал свое мнение по поводу итогов выборов в Госдуму, а также рассказал про перспективы работы в регионе секретаря регионального отделения ЕР Николая Панкова.

По его словам, шестеро саратовских депутатов Госдумы, за исключением Володина, безо всякой раскачки распределились по комитетам, в котором каждый из них будет работать. Статус самого Володина в Госдуме восьмого созыва подтвердился на встрече президента страны с руководителями парламентский фракций, где Путин высоко оценил его работу как спикера в прежнем созыве и предложил депутатам избрать его вновь.

—Тем не менее, пересуды продолжаются, поскольку нижняя палата парламента заметно обновилась и в ней много интриг, кто займет должности вице-спикеров, войдет в руководство фракций и комитетов, как распределятся думские комитеты между фракциями. На упомянутой встрече Путин попросил «Единую Россию» поделиться с другими партиями руководящими должностями, и это вносит новые нотки в уже идущую полным ходом организационную работу в Госдуме.

Особый интерес в Саратовской области после Вячеслава Володина вызывает фигура Николая Панкова. В теперь уже прошлом седьмом созыве Госдумы он был первым заместителем руководителя фракции ЕР и входил в комитет по контролю и регламенту. Сейчас он будет работать в аграрном комитете, руководство в котором закреплено за КПРФ. Предупреждая пересуды, сам Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» написал: «Разговаривал с секретарём президиума Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Попросил его дать возможность сосредоточиться на работе с жителями своего округа, совмещая её с работой секретаря регионального отделения партии. Жители оказали мне доверие. Теперь главная задача — его оправдать, — напомнил Шмырев.

Из этого он делает несколько очевидных выводов. Имея значительный депутатский стаж и опыт, Панков определяет в своем четвертом депутатском сроке в Госдуме приоритет в работе «на земле». Выбор им аграрного комитета объясняется тем, что значительная часть его округа – сельские районы. Кроме того, Панков в шестом созыве возглавлял аграрный комитет.

— Вторично избравшись в Госдуму по Балаковскому округу, он «врос» в него, многократно исколесив его (да и всю область) вдоль и поперек по депутатским делам. Надо заметить, что Панков не подстраховывался, как другие секретари реготделений, включением в партийный список, и одержал уверенную победу по одномандатному округу. Даже имея высокий уровень поддержки на выборах и наработанное за многие годы реноме одного из самых влиятельных и узнаваемых политиков в регионе, легко все это растерять, просиживая в зале заседаний или закопавшись в кабинетной столичной, в т.ч. фракционной, работе. Тем более что минувшая кампания была очень сложной. Это же аксиома: когда депутат перестает работать в своем округе, у него там сразу же идет прослабление, — считает политолог.

Михаил Шмырев отметил, что проигравшие свободны от своих предвыборных обещаний, а избранный депутатом Панков должен будет их выполнять, чтобы оправдать вотум доверия и не растерять свой авторитет у людей, а начатых и запланированных проектов, как и завершенных, очень много. Взятые обязательства и поддержка избирателей его ко многому обязывают. Реальная работа в округе и реализация больших проектов требуют большой отдачи и много времени, как и внутрифракционная работа. Совмещать без ущерба тому и другому нереально.

— Разговор с Турчаком – это не более чем просьба переложить функции первого замруководителя фракции на другого депутата, руководствуясь действующим во фракции правилом «один человек – одна должность». При этом Панков остается в гуще партийной работы, оставаясь руководителем саратовского реготделения «Единой России», фактически тоже «на земле». Желающих работать в Москве много, а в регионах гораздо меньше. Иначе бы Володин не вводил для депутатов Госдумы ежемесячную «региональную неделю». Панков же решил сделать депутатскую работу в регионе своим главным приоритетом и не стремится закрепиться на работе во фракции в Москве. Любые иные интерпретации тут нелогичны и надуманны, — заявил Михаил Шмырев.