Сегодняшний железнодорожный инцидент со сходом вагона с рельсов в Заводском районе Саратова не стал причиной ЧП, рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-службе ПривЖД.

— 4 августа в 12:40 по московскому времени на станции «Саратов-Порт» Саратовского региона ПривЖД при производстве маневровых работ произошёл сход вагона, расположенного в составе грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. Для устранения последствий схода был направлен восстановительный поезд со станции «Саратов-2». На движение пассажирских поездов данная ситуация не повлияла, — рассказали в пресс-службе.