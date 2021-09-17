Большое скопление грызунов заметили местные жители.

Как рассказала в группе «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте Ирина Игорева, крыс она заметила в почтовом отделении 69, куда временно перенесли почту с 3-й Дачной.

— Возле окна приёмки под солнышком грелась колония крыс. Минимум штук 15. А ведь это жилой дом, рядом продуктовые магазины. Чуть похолодает, они же все уйдут по квартирам и магазинам с продуктами! — сокрушаются саратовчанка.

В комментариях пользователи подтвердили, что часто видят крыс в этом районе.

Особенно любят крысы столоваться в местных мусорных баках.

В тот день возле почты было солнечно, вот и перебежали грызуны туда погреться после сытного обеда на мусорке, — предположили горожане.