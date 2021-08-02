В Саратов приезжает известное реалити-шоу «Я стесняюсь своего тела».

Через 2 дня, 4 августа, медицинский трак проекта «Я стесняюсь своего телка» остановится в городе на площади Кирова возле памятника Вавилову. Все желающие смогут рассказать о своей медицинской проблеме и получить шанс на бесплатное профессиональное лечение на проекте канала «Ю».

Это программа для тех, кто не может справиться и принять особенности своей физиологии и хочет избавиться от комплексов.

Ближайшие даты перемещения трака «Я стесняюсь своего тела»: 7 августа — Уфа, 11 августа — Пермь. Отметим, что география его распространения распространяется по всей России.