В Саратовской области нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня было объявлено на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой инфекции среди населения.

Сейчас ситуацию контролируют все заинтересованные службы и ведомства. Кроме того, тщательно отслеживаются прибившие из-за рубежа в последние две недели и имеющие катаральные признаки. Данная работа ведется на системной основе в круглосуточном режиме.

Опровержены слухи о первых зараженных саратовцах, которые распространялись в сети. На сайте регионального минздрава в спецразделе публикуется оперативная информация о китайском вирусе и распространении его в нашем регионе. Там можно узнать о профилактике инфекций при выезде за границу.

Также можно обратиться по телефонам:

Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок бесплатный);

в Управление Роспотребнадзора по Саратовской области 8-800-100-18-58 (время работы с 10 до 17 часов местного времени, перерыв с 12 до 12.45);

в отдел эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории по телефонам (8452) 20-83-08; 22-81-56;

в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» по телефону (8452) 33-38-75,

в ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» по телефону (8452) 41-13-37 (в рабочее время);

ЦМК – 79-93-12 и 79-93-13 – круглосуточно.