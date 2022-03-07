Работа оперативного штаба по мониторингу цен на продукты и товары первой необходимости продолжается и в выходные дни. Об этом сегодня, 7 марта, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Сегодня сотрудники министерства экономического развития провели рейды в продуктовых магазинах города и области.

В результате за полдня уже выявлены торговые точки, где серьезно завышены цены на сахар и крупы.

Это магазины в Саратове на улице Кутякова, 52, Московское шоссе, 61А, в Хвалынске на улице Петрова-Водкина, 5а, улице Советской, 140, в Ртищеве на улице Садовая, 1, улице Советская, 24.

По каждому факту Бусаргин направил обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы региона для проведения проверок. Кроме того, в нескольких магазинах, в том числе крупном сетевом магазине товаров для детей, сняли ценники, а стоимость называют устно. Все подобные факты также зафиксированы на фото и направлены в контролирующие органы.

-Эксперты сейчас фиксируют повышенный спрос на определенные товары, хотя их запасы есть в достаточном объеме у производителей. В связи с этим в сетевых магазинах, где принимаются меры по сдерживанию цен, товары распродаются гораздо быстрее. Считаю недопустимым, что в этих условиях отдельные коммерсанты пытаются нажиться на гражданах. Каждый должен понимать, что за это придется ответить перед законом, — отметил чиновник.