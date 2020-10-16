Увеличен штат сотрудников Саратовской станции «скорой помощи». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.

Туда приняли первых 15 человек, студентов старших курсов СГМУ им. Разумовского. Для них подготовили рабочие места.

— Вызовов стало в два-три раза больше, поступало много жалоб, что до скорой сложно дозвониться. По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева организованы новые рабочие места, первые студенты проходят обучение. До конца октября новый штат диспетчеров начнет работу, — отметил главврач станции Олег Андрущенко.