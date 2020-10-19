Организацию в Саратове призвали к ответу за незаконное предложение к сотрудникам ДПС. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в 2018 году один из сотрудников ООО “Квинтет”, которое занимается перемещением, хранением и возврату задержанного транспорта решил улучшить благосостояние фирмы.

Он озвучил дорожным инспекторам такую схему: задержанный транспорт будет попадать именно на их стоянку. Взамен на это можно получить от 300 до 350 рублей за каждый автомобиль.

Инспектор патрульной службы отказался от предложения и сообщил обо всем руководству.

Прокуратура Волжского района возбудила уголовное дело, мировой суд признал организацию виновной. “Квинтет” оштрафовали на полмиллиона рублей. Ранее по ходатайству надзорного органа у фирмы арестовывали имущество.