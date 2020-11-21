Балаковский районный суд призвал к ответу 37 нарушителей масочного режима.

Из них 33 человека наказаны рублем. Им придется отдать от тысячи до полутора тысяч рублей.

В отношении четырех человек вынесены предупреждения.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here