Домой Рубрики Новости Саратова Штрафы за нарушение масочного режима получили 33 балаковца РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Штрафы за нарушение масочного режима получили 33 балаковца По Новости Саратова - 21.11.2020 129 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Балаковский районный суд призвал к ответу 37 нарушителей масочного режима. Из них 33 человека наказаны рублем. Им придется отдать от тысячи до полутора тысяч рублей. В отношении четырех человек вынесены предупреждения. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Михаил Исаев потребовал поменять пандусы на стадионе “Спартак” Саратовский “Кристалл” обыграл “Красноярских рысей” Саратовцы недоедают овощей и фруктов ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Михаил Исаев потребовал поменять пандусы на стадионе “Спартак” Новости Саратова - 21.11.2020 0 Сегодня, 21 ноября, мэр Саратова Михаил Исаев провел выездное совещание на стадионе “Спартак”. Он отметил, что угол пандуса на объекте будет изменен в течение следующей... Саратовский “Кристалл” обыграл “Красноярских рысей” 21.11.2020 Штрафы за нарушение масочного режима получили 33 балаковца 21.11.2020 Саратовцы недоедают овощей и фруктов 21.11.2020 Девушка из Саратова лишилась более 1 млн рублей из-за аферы из... 21.11.2020