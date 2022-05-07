Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил производственную площадку компании «БТК Групп».

По его словам, площадка реализует в Саратове крупный инвестиционный проект. Предприятие специализируется на пошиве обмундирования, профессиональной форменной, специальной и повседневной одежды.

Фабрика заработала в феврале этого года. Сейчас они планируют увеличить производственные мощности и готовы принять на работу 420 швей. Также есть вакансии для механиков, которые могут обслуживать швейное оборудование.

Руководители фабрики отметили, что платят швеям на начальном этапе 38 тысяч рублей. Также имеется возможность увеличения зарплаты при повышении класса. Кроме того, предприятие уделяет большое внимание социальной поддержке своих сотрудников.

— С учетом запроса на новые кадры приехал на фабрику в сопровождении руководителей наших средних специальных учебных заведений, где обучают по этому профилю. Провели совещание по этому поводу, обменялись идеями, как закрыть по максимуму вакансии. В регионе есть 3 учреждения, которые готовят швей. Министерству образования поручил дополнительно проработать вопрос по организации краткосрочных курсов по переобучению по таким направлениям, — отметил чиновник.