Жительница Энгельса, член правления Ассоциации музеев космонавтики России Валентина Сидоренко рассказала свою историю о том, как жизнь связала ее с космосом.

Она сообщила, что работала на предприятии “Восток”.

— Было много встреч, много музеев космонавтов увидено в России и на Украине в Житомире. У нас это реализовано не было — отсутствие денег, союз распался. И сейчас я рада, что у Вячеслава Володина есть силы, положение в жизни, которое позволит ему реализовать наши мечты, — рассказала Валентина Сидоренко.

Жительница Энгельса отметила, что надеется, в проекте федерального политика будет “что-то интересное, что привлечет внимание людей, которые приедут сюда. Точно — масштабное.

Она рассказала и о переданных экспонатах. Это сувениры, выпущенные в эпоху 30-летия полета в космос Юрия Гагарина. Экспонаты выполнены в литовском фарфоре во взаимодействии с художниками. Ее самый любимый — памятная фотография коллектива предприятия “Восток”.