— Десять тысяч метров… Девять тысяч… Восемь… Семь…Внизу блеснула лента Волги. Я сразу узнал великую русскую реку и берега, над которыми меня учили летать… Все было хорошо знакомо: и широкие окрестности, весенние поля, и рощи, и дороги, и Саратов, дома которого, как кубики, громоздились вдали…» — произнес при приземлении Юрий Гагарин. Первый в мире человек, полетевший в космос. Человек целеустремленный и жизнерадостный. Человек, который упорно и много трудился, не завидовал и снискал уважение окружающих. Когда руководители отряда провели анонимный опрос среди кандидатов в космонавты, именно его фамилию чаще всего называли товарищи по подготовке. Человек, преданный своему делу и стране. Человек, не побоявшийся воплотить смелую мечту в жизнь. «Именно с Саратовом связано появление у меня болезни, которой нет в медицине — неудержимой тяги в небо, тяги к полетам, — писал Гагарин, который также не раз повторял, что «Саратов – моя вторая родина, город моей юности».

Сила притяжения Саратова велика. Именно в Саратове «небесный человек» (как сказала английская королева) совершил свой первый полет на самолете. Именно в Саратове был взят трудный жизненный рубеж. Закончив Саратовский индустриальный техникума с отличием, он стоял на распутье. «Крепкими корнями врос я в землю Саратовского аэродрома, и я не мог бросить начатое дел» — и выбор первого космонавта, полетевшего в космос, был сделан!

Как сделать правильный выбор? Как воспитать «крылатую» личность? Как научить любить свою Родину и свое дело?

— Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полёту! — говорил Юрий Гагарин. А мы, большая и дружная команда лицея «Солярис», повторяем за ним: «Ну что, поехали!», запуская проект «Имя Гагарина на карте Саратова». Цель проекта заключается в создании единого социокультурного пространства, которое будет связано с именем Юрия Алексеевича Гагарина. В рамках данного проекта обучающиеся школ, лицеев и гимназий района собирают информацию о местах саратовской земли, связанных с именем первого космонавта. Задачи школьников состоят в том, чтобы обработать собранную информацию и снять небольшой фильм. Фильм может быть представлен в форме информационного ролика или видеоэкскурсии. На данном этапе карта проекта наполняется объектами и материалами. Уже собрана и обработана информация по Международному аэропорту «Гагарин», Музею космонавтики имени Г.С. Титова, аэроклубу ДОСААФ им. Ю.А.Гагарина.

Дополнением к проекту являются смарт-открытки с изображениями объектов и QR-кодами, которые направляют нас к карте.

Карта станет местом притяжения, покажет путь становления Юрия Алексеевича в Саратове и даст возможность юным жителям нашего города изучить этот путь, пройти его вместе с первым космонавтом Земли.

— Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить, и приумножать эту красоту, а не разрушать её!, — обращался к жителям планеты Юрий Гагарин.

Хранить, приумножать красоту отношений и окружающего мира, воспитывать «крылатость» — основная задача проекта, слоган которого так и звучит: «Стань крылатым!»