Сильнейший человек России пришёл на помощь избитым и истощенным животным.

Как сообщил на своей странице в Instagram Вячеслав Максюта, в селе Подлесное Марксовского района он вместе с зоозащитниками и полицией вызволил нескольких замученных собак.

— Со двора соседа не прекращался невыносимый жалобный собачий визг.

Я подумал, что пса посадили на цепь, и решил сходить к нему с просьбой облегчить жизнь животного.

К моему ужасу, я обнаружил 4-х собак в плачевном состоянии. Хозяина не было дома.

Один пёс сильно избит,

рыжая собака даже встать не в состоянии, щенки голодные и обезвоженные.

Позже узнал от соседей, что над собаками этот живодер издевается постоянно, бьёт цепью, уродует, морит голодом. В огороде множество могил животных.

Собак мы изъяли с правоохранителями и представителем приюта «Верность». Заявление написали.

Будем следить за живодером, чтобы впредь такие ситуации не повторялись, — так описал операцию по спасению собак сам силач.