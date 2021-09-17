Сильнейший человек России пришёл на помощь избитым и истощенным животным.
Как сообщил на своей странице в Instagram Вячеслав Максюта, в селе Подлесное Марксовского района он вместе с зоозащитниками и полицией вызволил нескольких замученных собак.
— Со двора соседа не прекращался невыносимый жалобный собачий визг.
Я подумал, что пса посадили на цепь, и решил сходить к нему с просьбой облегчить жизнь животного.
К моему ужасу, я обнаружил 4-х собак в плачевном состоянии. Хозяина не было дома.
Один пёс сильно избит,
рыжая собака даже встать не в состоянии, щенки голодные и обезвоженные.
Позже узнал от соседей, что над собаками этот живодер издевается постоянно, бьёт цепью, уродует, морит голодом. В огороде множество могил животных.
Собак мы изъяли с правоохранителями и представителем приюта «Верность». Заявление написали.
Будем следить за живодером, чтобы впредь такие ситуации не повторялись, — так описал операцию по спасению собак сам силач.