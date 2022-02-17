Саратовский общественник и силач Вячеслав Максюта упал на льду на улице и травмировался.
О происшествии спортсмен рассказал в соцсети, уточнив, что упал на обледеневшем тротуаре в Саратове, когда шел по делам.
— Несколько часов назад поскользнулся, в спине как-будто прострелило, но сразу же боль прошла.
Выдохнул, сел в машину и поехал по делам. Припарковал машину, а выйти из неё не могу. Спазмировало всю правую часть поясницы, ни выпрямиться, ни наклониться не получается, — рассказал подробности происшествия сам фитнес-тренер.
Как признался Максюта, такой острой боли он не испвтывал давно.
В комментариях подписчики рассказывают о своих случаях падений на льду в Саратове, причем, с переломами.
Редакция интернет-издания «Новости Саратова» желает силачу скорейшего выздоровления!