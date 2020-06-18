Житель села Семеновка Марксовского района, страдающий алкоголизмом, насмерть забил свою родную мать, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Как уже удалось установить следователям, 46-летний мужчина жил со своей 66-летней матерью. Основную часть своего времени он пил вместе со своими приятелями, в когда изредка приходил домой, то устраивал пожилой женщины экзекуции.

В начале июня, в свой очередной приход, он вновь поссорился с матерью и трижды ударил ее по голове. Затем мужчина на протяжении нескольких дней замечал, что состояние избитой ухудшается, но вызывать медиков не стал. 15 июня женщина скончалась.

Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Ведется следствие.