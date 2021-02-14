Завтра, 15 февраля, в северной половине Саратовской области ожидаются сильные морозы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На дорогах будет скользко.

Эти явления говорят о желтом уровне опасности.

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