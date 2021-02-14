Домой Рубрики Новости Саратова Сильные морозы ожидаются завтра в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Сильные морозы ожидаются завтра в Саратовской области По Новости Саратова - 14.02.2021 460 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 15 февраля, в северной половине Саратовской области ожидаются сильные морозы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. На дорогах будет скользко. Эти явления говорят о желтом уровне опасности. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Четырехлетняя девочка пострадала в столкновении Lada Kalina и трактора в Вольске Трое мужчин найдены мертвыми в общежитии Энгельса Пять припаркованных авто мешают работе коммунальщиков на Железнодорожной в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Четырехлетняя девочка пострадала в столкновении Lada Kalina и трактора в Вольске Новости Саратова - 14.02.2021 0 Сегодня, 14 февраля, в 13:10 в Вольске на улице поселок Большевик произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 65-летний водитель погрузчика выезжал с прилегающей... Сильные морозы ожидаются завтра в Саратовской области 14.02.2021 Трое мужчин найдены мертвыми в общежитии Энгельса 14.02.2021 Пять припаркованных авто мешают работе коммунальщиков на Железнодорожной в Саратове 14.02.2021 Еще 14,5 тысячи доз вакцины от коронавируса поступят в Саратовскую область 14.02.2021