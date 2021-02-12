В Саратовской области выходные будут слабоморозными — в южных районах оттепель ночью и утром, а во второй половине дня ветер станет северо-западного направления, холодные арктические массы приведут к понижению температуры.

Начальник отдела областного гидрометеоцентра Светлана Цветайло рассказала, что на следующей неделе ожидается аномальный холод.

Ночью и утром 13 февраля ожидается от -3 до +2 градусов в большинстве районов региона, на северо-востоке до -8, днем уже пройдет заток холодного воздуха, вечером столбик термометра опустится до -6-11 градусов, в воскресенье ночью и днем будет -7-12 градусов, в северо-западных районах -14-17 градусов.

При этом пройдет снег, сопровождаемый сильным ветром.

В первой половине грядущей недели столбик термометра опустится до -18-23 градусов, ночью в большинстве районов региона, кроме крайнего юго-востока — Алгая и Новоузенского района -12-15, днем -15-20.

В районах — -12-14.

По ночам на следующей неделе ожидается -24-29 градусов ночью, на юго-востоке -18-22 градуса, днем -17-22, на юго-востоке -14-16 градусов.

По ощущениям ожидается морозная погода и похолодание, ожидаются туманы по утрам и ухудшение видимости до 500 метров.

Столбик термометра опустится на девять градусов ниже климатической нормы.