Сегодня, 14 июля, на Безымянном проезде города Балаково загорелась промбаза. Очевидцы делятся фотографиями и видео усиливающихся клубов дыма.

Один пожарный расчет не успевает справляться с усиливающимся пожаром, на место происшествия отправляют новые единицы техники.

Пресс-служба МЧС по Саратовской области пока не в курсе случившегося и в течение получаса не могут дать никакого комментария о происшествии.

Тем временем местные жители в социальных сетях обсуждают происходящее.

Не успел Балаково оправиться от прошедшего урагана, как вдруг начался пожар.