Сегодня и завтра днем, 25 ноября, в Саратовской области ожидается туман. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ночью 25 ноября в Левобережье будет сильный снег, на дорогах будет скользко.

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