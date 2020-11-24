Домой Рубрики Новости Саратова Сильный снег ожидается в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Сильный снег ожидается в Саратовской области По Новости Саратова - 24.11.2020 244 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня и завтра днем, 25 ноября, в Саратовской области ожидается туман. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Ночью 25 ноября в Левобережье будет сильный снег, на дорогах будет скользко. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ограничения на новогодние праздники для саратовцев озвучат 15 декабря Названа причина роста пневмонии в Саратовской области Масочный режим нарушают в частных школах Саратова ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ограничения на новогодние праздники для саратовцев озвучат 15 декабря Новости Саратова - 24.11.2020 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об ограничениях на новогодние праздники в регионе. Он отметил, что этот вопрос прорабатывается и если будут приняты дополнительные... Названа причина роста пневмонии в Саратовской области 24.11.2020 Масочный режим нарушают в частных школах Саратова 24.11.2020 Ожидается поставка 50 автомобилей в медучреждения отдаленных районов Саратовской области 24.11.2020 Еще 34 млн рублей выделят на лекарства для лечения коронавирусом на... 24.11.2020