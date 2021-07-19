В Саратовской области в период с 20 по 23 июля ожидаются опасные метеорологические явления, в большинстве районов сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Также синоптики объявили «желтый» уровень опасности по области — ночью и днем 20 июля местами ожидается гроза, шквалистое усиление ветра с порывами 15-19 метров в секунду.

В самом Саратове помимо грозы ожидают очередную жару, максимальная температура воздуха поднимется до +36 градусов.