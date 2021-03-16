Паводок в Саратовской области будет иметь умеренный характер, рассказал заместитель начальника регионального гидрометцентра Дмитрий Савин.

По его словам, в паводкоопасных районах области высота снежного покрова составляет 26 сантиметров, а запас снеговой воды — 82 миллиметров, или 98 процентов от нормы, глубина промерзания почвы — 55 сантиметров. Эти показатели близки к норме.

— При резком потеплении ситуация может усугубиться. Но на сейчас ожидается умеренный характер прохождения паводка, — сказал он.

Напомним, ранее прогнозировался высокий паводок в Саратовской области.